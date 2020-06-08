الرياض تلمح لإنتقادات صوب بغداد،، هل خدع العراق الجميع بشأن تخفيض انتاج النفط؟

2020/06/08 | 18:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: يبدو ان الارتفاع الاخير لأسعار النفط، وانتعاش الأمال بعودة جزئية للتعاملات بعد اتفاق أوبك+ على تمديد خفض الانتاج والذي قادته المملكة العربية السعودية وروسيا، قد يصل الى النهاية، ما يهدد بإنهيار الاسعار مجدداً رغم تخفيف إجراءات الاغلاق التام في العديد من دول العالم.وزير الطاقة السعودية الامير عبد العزيز بن سلمان، أراد […]

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