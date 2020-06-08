بيرسبوليس الإيراني يؤمن مستحقات نجمه العراقي

2020/06/08 | 18:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي بيرسبوليس الإيراني، عن تأمين المستحقات المالية للاعبه العراقي بشار رسن من اجل الانخراط في تدريبات الفريق مجدداً.وقال رئيس النادي مهدي رسول الله في بيان نشر عبر الموقع الرسمي للنادي وترجمته /المعلومة/ إنه “كما وعدنا أعضاء إدارة النادي ومشجعيه، تستمر الدفوعات المالية للاعبي بيرسبوليس، لقد دفعنا بالفعل مستحقات اللاعبين وتم تأمين […]

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