مع اقتراب موعده.. “ميليشيا عراقية” تهدّد بعرقلة الحوار الأميركي – العراقي

2020/06/08 | 19:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات يبدو أن الميليشيات العراقية الخاضعة لـ #طهران بدأت وعيدها بتعكير صفو جو الحوار العراقي – الأميركي أو ما يعرف بـ “الحوار الاستراتيجي” المزمع في العاشر من هذا الشهر.التهديد جاء عبر المتحدٍث باسم ميليشيا…

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