هوشيار عبدالله يجدد مطالبته للحكومة بإعادة العراقيين العالقين في الخارج

2020/06/08 | 19:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..جدد النائب هوشيار عبدالله مطالبته للحكومة بإعادة العراقيين العالقين في الخارج بسبب توقف حركة السفر منذ بدء أزمة كورونا، مبيناً أنه في حال عدم قيام الحكومة بحل هذه المشكلة سريعاً ستكون هناك علامات استفهام على طريقة تعاملها مع المواطن العراقي ومدى احترامها له .وقال عبد الله :” سبق وأن ناشدنا الحكومة والوزارات والجهات المعنية […]

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