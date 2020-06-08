2020/06/08 | 19:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو بدولة القانون لـ/نينا/: الحكومة فقدت هيبتها ولا توجد آلية لتنفيذ قراراتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 19:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بدولة القانون لـ/نينا/: الحكومة فقدت هيبتها ولا توجد آلية لتنفيذ قراراتها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بدولة القانون لـ/نينا/: الحكومة فقدت هيبتها ولا توجد آلية لتنفيذ قراراتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).