2020/06/08 | 19:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال زيارته قيادة عمليات بغداد.. الكعبي يؤكد ضرورة مطاردة كل من يستغل الاوضاع الحالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 19:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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