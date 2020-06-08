الكعبي يبحث الوضع الأمني في العاصمة وانسيابية دخول عجلات نقل المواد الغذائية

2020/06/08 | 19:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الوضع الامني في العاصمة وانسيابية دخول عجلات نقل المواد الغذائية.

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