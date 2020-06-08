2020/06/08 | 19:51 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشاحنات العراقية تعبر منفذ زرباطية وتدخل ايران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 19:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشاحنات العراقية تعبر منفذ زرباطية وتدخل ايران) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشاحنات العراقية تعبر منفذ زرباطية وتدخل ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).