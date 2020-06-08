الدفاع المدني تعلن وفاة احد منتسبيها بفيروس كورونا في ديالى

2020/06/08 | 20:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن وفاة احد منتسبيها في ديالى بفيروس كورونا.وقالت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، “انتقل الى رحمة الله منسوبنا المفوض عمار محمد جاسم المنسوب إلى مركز دفاع مدني رتل الطواريء بعد ثبوت اصابته ب‍فيروس كورونا”.واوضحت، “المنتسب أودع صباح اليوم الى ردهة العزل التابعة إلى […]

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