قائد عمليات بغداد يقرر استثناء 3 فئات من قرار منع التنقل بعد 6 مساءً

2020/06/08 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قرر قائد عمليات بغداد، الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الاثنين، استثناء 3 فئات من قرار منع التنقل بعد 6 مساءً، لمنع تفشي فيروس كورونا على نطاق اوسع.

ونقلت قناة "العراقية" شبه الرسمية عن قيس المحمداوي قوله إنه تقرر "استثناء الملاكات الصحية العاملين بالواجبات المسائية والليلية في المستشفيات ومراكز العزل الصحي بعد الساعة السادسة مساءً وحتى الخامسة فجرا".

وأضاف المحمداوي، أنه تقرر ايضا "استثناء الإعلاميين والصحفيين العاملين بالقنوات والحاملين لباجات هذه القنوات الذاهبين لعملهم او العائدين منه أثناء الحظر الجزئي بعد الساعة السادسة مساءً حتى الساعة الخامسة فجراً".

وقرر قائد عمليات بغداد، ايضا "استثناء عجلات امانة بغداد ذات العلاقة بديمومة تقديم الخدمات والتنظيف ورفع النفايات".

وكانت وثيقة رسمية صادرة عن قيادة عمليات بغداد، كشفت، أمس الأحد، عن اجراءات جديدة بعضها غير مسبوق لتطبيق الحظر الشامل والسيطرة على انتشار فيروس كورونا في العاصمة وخاصة في المناطق الموبوءة والتي سجلت اعلى الاصابات، وهي تمديد حظر التجوال اسبوعاً جديداً من تاريخ 7/6/2020، الى 13/6/ 2020، والعمل بنفس الضوابط والجهات المستثناة، ويتم سحب أي تخويل حركة صادر من أي جهة او وزارة عدا قيادة عمليات بغداد، وارساله الى مقر القيادة، والغاء جميع الجهات الحاصلة على الاستثناء بالحركة من القيادة بعد الساعة السادسة مساءً، عدا سيارات الإسعاف، بالاضافة الى قرارات اخرى.

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