لم يتضمنها بيان الموقف الوبائي.. تسجيل 26 اصابة جديدة بكورونا في ذي قار

2020/06/08 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

كشف مصدر طبي ، الاثنين 8 حزيران 2020، عن تسجيل 26 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ذي قار .

وقال ...





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