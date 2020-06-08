نائب عن العصائب يدعو الحكومة للتعامل بجدية مع ’’الفوضى’’ ومستغلي التظاهرات لاهداف سياسية

2020/06/08 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

دعا عضو كتلة صادقون النيابية، التابعة لحركة عصائب اهل الحق، نعيم العبودي، الإثنين (8 حزيران 2020) الحكومة للتعامل بجدية مع ’’الفوضى’’ ومستغلي التظاهرات لأهداف سياسية.

وقال العبودي، عبر تغريدة، على منصة تويتر إن "على الحكومة العراقية أن تتعامل بجدية مع الفوضى وما نجم عنها من حرق مؤسسات الدولة وقطع الطرق، وأن تتحمل المسؤولية لاستعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون!".

وأضاف: "يجب على كل فئات المجتمع أن تفضح الأعمال التخريبية التي تستهدف مصالح الناس، وتستغل التظاهرات لأهداف سياسية".

وفي وقت سابق من اليوم، ازدادت رقعة تصعيد المتظاهرين المطالبين باقالة محافظ النجف، لؤي الياسري، وامتدت لتشمل بعض الشوارع الرئيسية التي قطعت بالإطارات المشتعلة.

وقال مصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التوتر يزداد ويتسع في شوارع النجف على خلفية تصعيد المتظاهرين الذي يطالبون باقالة المحافظ لؤي الياسري ونائبيه منذ ثلاثة أيام".

وأضاف المصدر، أن "الصدامات مازالت مستمرة بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي تحاول انهاء تجمع المحتجين الذي قطعوا بعض الشوارع الرئيسة بالاطارات المشتعلة".

وكان العشرات من المتظاهرين، جددوا أمس الأحد (7 حزيران 2020) المطالبة بإقالة محافظ الديوانية، زهير الشعلان، ونائبيه ومدراء الدوائر.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن التظاهرات تجددت وسط محافظة الديوانية للمطالبة بإقالة المحافظ زهير الشعلان ونائبيه وإقالة مدراء الدوائر وتنفيذ المطالب المركزية.

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وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أن "السفير الياباني

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ينتقل المئات من مواطني لإقليم كردستان، بشكل يومي بين أربع مناطق تابعة للإقليم والمناطق الإيرانية، على الرغم من قرار منع السفر، بعد اجتياح فيروس كورونا لمناطق الإقليم، والمناطق الإيرانية وفق ما يؤكده شهود عيان.

رغم ذلك، يؤكد

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