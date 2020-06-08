اليابان تقرر التوقف عن إجراء الفحوص للكشف عن كورونا

2020/06/08 | 20:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت اليابان اليوم الاثنين أنها ستتوقف عن إجراء الفحوص الشاملة للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، وستستهدف عوضا عن ذلك المعرضين للإصابة ومن يواجهون الحد الأقصى من المخاطر.ودافع ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد الذي يشرف أيضا على مكافحة فيروس كورونا، عن سياسة اليابان قائلا إنه من الصعب إجراء اختبارات تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) […]

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