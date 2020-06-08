شاهد..استكمال التحضيرات العراقية لبدء الحوار مع واشنطن

2020/06/08 | 20:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية العراقية استكمال التحضيرات لبدء الحوار مع الجانب الاميركي يوم الاربعاء المقبل.هذا واكدت لجنة الامن في البرلمان العراقي انهاس تر...

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