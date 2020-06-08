مسؤولون ودبلوماسيون بريطانيون :علاقاتنا ستنتهي مع امريكا اذا انتخب ترامب مرة اخرى

2020/06/08 | 20:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]حذر دبلوماسيون بريطانيون سابقون ومتخصصون في السياسة الخارجية المحافظة من أن العلاقات الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة قد تنتهي إذا أعيد انتخاب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

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