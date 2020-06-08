اختراع قد يحدث ثورة في الطاقة المتجددة… توليد الكهرباء من الظلال

2020/06/08 | 20:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..طور العلماء اختراعا جديدا قد يساهم في إحداث ثورة حقيقية في عالم الطاقة المتجددة، وهو جهاز قادر على توليد الكهرباء من الظلال.يبدو الأمر وكأنه ضمن فيلم خيال علمي، ولكن جهاز (Shadow-Effect Energy Generator) الذي تم الكشف عنه حديثا هو جهاز نموذجي تقوم فكرته على استخدام التباين بين الظلام والضوء لإنتاج الكهرباء، بحسب […]

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