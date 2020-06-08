بقى محصناَ منذ ظهور كورونا.. قضاء عراقي يسجل أول حالة اصابة بالفيروس

2020/06/08 | 20:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلن مسؤول حكومي في ديالى، الانين، تسجيل أول حالة اصابة بفيروس كورونا في قضاء خانقين شمال شرق المحافظة.وقال قائممقام قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) دلير حسن لـ /المعلومة/، إن “مواطنا من أهالي خانقين تأكد اصابته بفيروس كورونا بعجد مراجعته للمؤسسات الصحية في بعقوبة”، مؤكدا بانه “الان في مركز الحجر الرئيسي داخل […]

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