المستشار المالي لرئيس الحكومة يتحدث عن

2020/06/08 | 20:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، وجود خطة لإصلاح النظام المصرفي في البلاد.

قال صالح إن البنوك الحكومية تهيمن على 90% من موجودات الجهاز المصرفي

وقال صالح في تصريح، الإثنين 8 حزيران/يونيو، إن "هنالك مشكلة في تركيب النظام المصرفي العراقي وانقسام سوقه والمتعلقة بهيمنة المصارف الحكومية على 90% من موجودات الجهاز المصرفي".

وأضاف، أن "عددها لا يتعدى سبعة مصارف حكومية، في حين أن المصارف الأهلية والمقدرة بنحو 70 مصرفًا وفرعًا مصرفيًا أجنبياً لا تشكل موجوداتها سوى 10% من موجودات الجهاز المصرفي".

وبين، أن "هناك خطة إصلاحية قوية لتحويل هذه المصارف إلى قوة فاعلة في تحريك سيولة الاقتصاد وتوجيهها بما يخدم الاقتصاد العراقي في تحريك فرص الاستثمار".

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