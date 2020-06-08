أستاذة في علم الفيروسات تقدم 3 توصيات لإنقاذ المصابين بـ

2020/06/08 | 20:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرقدمت أستاذة عراقية متخصصة في علم المناعة والفيروسات، توصيات إلى وزارة الصحة وخلية الأزمة الحكومية لاحتواء أزمة فيروس "كورونا".

تضمنت التوصيات 3 نقاط منها استخدام بلازما الدم كلقاح والانتباه إلى مستويات فيتامين "دال"

وقالت الأستاذة في جامعة بغداد رغد السهيل في توصياتها التي أرسلت نسخة منها إلى "الترا عراق"، إن "من واجبنا العلمي رفع هذه التوصيات االى الجهات المعنية في وزارة الصحة، نظرًا لما تتعرض له البلاد من خطر الجائحة".

ونصت التوصيات على مايلي:

أولاً: العلاج واللقاح عن طريق البلازما

إن هذه الطريقة التي بدأت وزارة الصحة باستخدامها معروفة وقديمة ولها فوائد، لكننا نوصي باستخدامها كلقاح مؤقت إلى الكوادر الطبية المهددة بالخطر أكثر من غيرها، ونرى ارتفاع الإصابات بينهم يوميًا، حيث أن فائدة البلازما المنقولة من المرضى المتعافين إلى غير المصابين تكون أنفع كلقاح مؤقت من استخدامها كعلاج للمصابين.

نوصي باستخدام البلازما للمرضي ممن هم في بداية الأعراض ولم يصلوا بعد لمراحل متقدمة، لن لأن انتشار الفيروس وحدوث المضاعفات لن توقفه البلازما وتظل فؤائدها محدودة للغاية مقارنة مع المرضى ممن هم ببداية الأعراض.

نوصي باختيار البلازما ممن تعافوا من المرض ممن لديهم تركيز عالى من المضادات، فبعض الذين تشافوا من المرض تركيز المضادات في دمهم يكون قليلاً ولذا لن تنفع عملية نقل البلازما إلى الآخرين.

ثانيًا: فيتامين دال:

نظرًا لما لفيتامين دال من أهمية لتنظيم عمل الجهاز المناعي ونظرًا لقدرته على السيطرة على cytokine storm التي تسبب المضاعفات الخطيرة للمريض، وبالتالي الوفاة نوصى بفحص مستويات هذا الفيتامين عند المرضى، وتقديم جرعات ملائمة للمريض حسب حالته ووضعه الصحي في مرحلة بداية المرض لمنع أي مضاعفات أخرى.

ثالثًا: نوصي الوزارة بالنظر إلى موضوع البلازما وفيتامين دال معًا للمرضى وللكوادر الصحية بجرعات مناسبة كل حسب حالته الطبية.

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