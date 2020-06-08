الكاظمي: العراق يمرّ بأزمة اقتصادية بسبب كورونا وهو قادر على تجاوزها

2020/06/08 | 20:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن العراق يمرّ بأزمة اقتصادية بسبب جائحة كورونا وهو قادر علىتجاوزها.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وتلقته ( المستقلة)..اليوم الاثنين ان ” الكاظمي تسلّم، اليوم، رسالة خطية منرئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، قام بتسليمها السفير الياباني في بغداد، هاشيموتو ناوفومي“.وأضاف أن “ناوفومي نقل تحيات رئيس حكومة بلاده الى […]

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