طبيب مصري يستدرج بناته الصغيرات بحجة بلقاح ضد (كورونا).. فكانت الصاعقة

2020/06/08 | 20:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أحالت النيابة المصرية طبيباً وعدة متهمين آخرين معه إلى محاكمة جنائية عاجلة بعد قيامهم بتنفيذ عملية الختان الممنوعة في القانون المصري على ثلاث طفلات صغيرات.وبحسب بيان للنيابة العامة المصرية عبر صفحتها على “فيسبوك”، أمر النائب العام بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة، لارتكاب الطبيب جناية ختانهن، ولم يبلغن 18 […]

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