عمليات بغداد تعلن عن استثناءات خاصة من قرار الحظر

2020/06/08 | 20:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الأثنين، عن 3 إستثناءات من حظر التجوال.وقال المحمدي ان الاستثناء "يشمل الملاكات الصحية العاملين بالواجبات المسائية والليلية في المستشفيات ومراكز العزل الصحي بعد الساعة السادسة مساءً وحتى الخامسة فجراً".وأشار الى "إستثناء الإعلاميين والصحفيين العاملين بالقنوات والحاملين لباجات هذه القنوات الذاهبين لعملهم او العائدين منه أثناء الحظر الجزئي بعد الساعة السادسة مساءً حتى الساعه الخامسة فجراً".وتابع كما تم "استثناء عجلات أمانة بغداد ذات العلاقة بديمومة تقديم الخدمات والتنظيف ورفع النفايات".

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