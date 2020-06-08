صحة الكرخ تعلن وفاة احد كوادرها بكورونا

2020/06/08 | 20:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، وفاة أحد كوادرها بفيروس كورونا.وقالت مديرة قطاع الكاظمية للرعاية الصحية، إخلاص العبيدي، في بيان "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة اخينا وزميلنا رعد عبد خفي (شهيد كورونا) رحمه الله واسكنه فسيح جناته".وأضافت "كان المرحوم مثالا للموظف الملتزم المواظب يعمل في وحدة الامراض الانتقالية في مركز صحي الشهيد بشير الجزائري وقدم للمرضى و أهلهم كل ما يستطيع من خدمة صحية ورعاية و متابعة دون كلل أو ملل وبنفس طيبة نقية".

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