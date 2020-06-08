رجل يقتحم الاحتجاجات في سياتل بسيارته ويطلق النار

2020/06/08 | 20:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… وسط المظاهرات الكبيرة التي احتشدت بمدينة سياتل الأميركية تنديدا بمقتل جورج فلويد خلال اعتقاله على يد رجل شرطة أبيض في ولاية مينيسوتا، أقدم رجل على دهس المتظاهرين بسيارته، قبل أن يطلق النار على أحد المتظاهرين.ووفقا لـمحطة “إن بي سي”، فقد اعتقلت السلطات الأميركية رجلا يبلغ من العمر 27 عاما، بعد اختراقه المظاهرات […]

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