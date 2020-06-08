الإدارة الذاتية تُشكَل خلية أزمة اقتصادية لمواجهة تداعيات “قيصر”

2020/06/08 | 20:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت #الإدارة_الذاتية عن تشكيلها خلية أزمة اقتصادية، نتيجة العقوبات المفروضة على #الحكومة_السورية، بموجب قانون #قيصر، وتحسين المستوى المعيشي للعاملين في مؤسساتها.ونشرت الإدارة الذاتية على موقعها الرسمي في فيسبوك، أنها شكلتً خلية أزمة اقتصادية لتفادي…

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