عمليات بغداد تقرر استثناء 3 فئات من قرار الحظر بعد 6 مساءً

2020/06/08 | 20:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر قائد عمليات بغداد، الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الاثنين، استثناء 3 فئات من قرار منع الحظر بعد الساعة 6 مساءً.

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