الكربولي : الفريق التفاوضي الخاص بالحوار الاستراتيجي مع أمريكا إنموذجا للاقصاء

2020/06/08 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعتبر عضو مجلس النواب محمد الكربولي،تهميش بعض المكونات من المشاركة بالحوار الاستراتيجي مع أمريكا إنموذجا للاقصاء. وقال الكربولي في تغريدة على حسابه في تويتر: "سيصنف التأريخ خطأ اعتماد الدلبوماسية السياسية مع اطراف تفضل المصلحة الفئوية على المصلحة الوطنية، فعلى الرغم من كل مبادراتنا حسنة النية مع شركاء الوطن، الا انهم مصرون على اقصائنا من القرار السياسي، سواء الداخلي منه أو الخارجي".واضاف: "فريق المفاوضات مع الولايات المتحدة إنموذجاً".​?s=20​​​

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