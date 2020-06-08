الحكيم: شعار

2020/06/08 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، على ضرورة تحقيق شعار "صنع في العراق".وذكر بيان لمكتبه تلقته "كلكامش برس"، ان "الحكيم استقبل وزير الصناعة منهل عزيز وبين ان شعار (صنع في العراق) يجب ان يتحول الى حقيقة ملموسة، ووزارة الصناعة يجب ان تمضي بخطط الإنعاش الاستراتيجية المعدة لغاية عام ٢٠٣٠، والتي اشترك بإعدادها القطاع الخاص والأمم المتحدة والوكالة الامريكية للتنمية، واكمال المدن الصناعية في البصرة وذي قار أولوية كونها وصلت الى نسب انجاز متقدمة والعمل على استكمال بقية المدن الصناعية في المحافظات الأخرى كونها تشكل مصدرا لتوفير فرص العمل وتحريك للاقتصاد".وشدد الحكيم خلال اللقاء على "ضرورة استثمار الثروة المعدنية وتفعيل الصناعات الاستراتيجية كالحديد والفوسفات والاسمدة والتصنيع العسكري ، كما دعونا الى تقييم الشركات العامة وتقديم بيانات دقيقة عن الموقف المالي لها، وأشرنا الى ان التسويق نافذة الوزارة للمواطن ويمكن من خلالها كسب ثقته إذا ما اعتُمدت الأساليب الحديثة والعصرية بواسطة استثمار الانفتاح الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي في ذلك".

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