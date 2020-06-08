2020/06/08 | 20:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة اعلنت خلية الازمة في دائرة صحة كربلاء عن وجود 8 حالات حرجة فقط من مجموع الاصابات بفيروس كورونا الراقدين في مؤسساتها الصحية.وقال الناطق باسم الخلية محمد الوكيل للمعلومة ان “231 مصابا بفيروس كورونا راقدين الان في المؤسسات الصحية في المحافظة منهم 8 حالات بحالة حرجة، وبينهم حالتان على جهاز التنفس الصناعي”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خلية الازمة في كربلاء تؤكد وجود 8 حالات اصابة بـ كورونا بحالة حرجة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خلية الازمة في كربلاء تؤكد وجود 8 حالات اصابة بـ كورونا بحالة حرجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).