عمليات بغداد تعلن استثناء الكوادر الصحية والاعلامية من حظر التجوال بعد 6 مساءً

2020/06/08 | 20:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت قيادة عمليات بغداد منح استثناءات لثلاث فئات من حظر التجوال المفروض من الساعة السادسة عصرا لغاية الساعة فجرا في عموم العراق.وقالت القيادة في تصريحات اوردتها القناة الرسمية العراقية اليوم الاثنين إنه “تقرر استثناء الملاكات الصحية العاملين بالواجبات المسائية والليلية في المستشفيات ومراكز العزل الصحي بعد الساعة السادسة مساءً وحتى الخامسة فجرا”.[…]

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