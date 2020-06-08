تقرير: لا تنصب هذا التطبيق على هاتفك،،”كسب 100 مليون دولار بالاحتيال”

2020/06/08 | 20:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: حذرت تقارير تقنية متخصصة مستخدمي الهواتف الذكية، من تحميل تطبيق SnapTube، واعتبرته “أحد اخطر التطبيقات” في متجر غوغل بلي.وذكرت التقارير ان التطبيق الخاص بتحميل مقاطع الفيديو على الهواتف من تطبيقات يوتيوب وفيسبوك، تم تحميله 40 مليون مرة حول العالم على متجر غوغل بلي، لكنه، وبحسب التقارير، يشارك في نشاطات مشبوهة، حيث […]

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