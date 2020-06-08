كوريا تتعهد بحل الإشكالات المُتعلّقة بمشروع بسماية والمشاريع المخطط تنفيذها من قبل الشركات

2020/06/08 | 21:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… تسلم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رسالة خطية الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي- اكدت أهمية تنمية العلاقات وتعزيزها بين البلدين .وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان الكاظمي استقبل ، اليوم الأثنين، سفير كوريا الجنوبية جانغ كيونغ ووك الذي نقل له تحيات الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، عبر رسالة خطية أشاد فيها […]

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