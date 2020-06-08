2020/06/08 | 21:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف خبراء أن إضافة مشروب معين إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تعزيز العمر وفترة البقاء على قيد الحياة.ويمكن لأي شخص تقريبا الاستفادة من شرب شاي الكركم، خاصة بسبب قدرته على تعزيز جهاز المناعة والعمل كعامل مضاد للسرطان.كما يمكن للأشخاص الذين يعانون من الألم الناجم عن الالتهاب، تحقيق الاستفادة القصوى.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشروب طبيعي “يحمي” من أمراض قاتلة ويعزز المناعة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشروب طبيعي “يحمي” من أمراض قاتلة ويعزز المناعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).