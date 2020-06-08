نفط البصرة: نبيع نفطنا اليوم الإثنين بأكثر من 41 دولار كعقود للشهر المقبل

2020/06/08 | 21:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشفت شركة نفط البصرة أن سعر برميل النفط العراقي قريب جدا من سعر برميل نفط برنت الذي بلغ حاليا حوالي 43 دولارا مشيرة إلى أن هذا السعر هو للشهر القادم فيما باع العراق نفطه خلال الشهر الماضي بسعر 20 دولار.وقال معاون مدير عام الشركة خالد حمزة في تصريح صحفي، إن المؤشرات الحالية […]

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