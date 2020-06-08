التقاعد تعلن المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين اعتباراً من يوم غد

2020/06/08 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، الاثنين، المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين اعتباراً من يوم غد.

وقالت الهيأة في بيان، إنها "تعلن عن اكمال كافة التحضيرات لصرف الرواتب التقاعدية لشهر حزيران 2020 بعد ورود أشعار صرف الرواتب من وزارة المالية".

وأضافت، أنه "سيتم صرفها بشكل منتظم غداً بعد الظهر عن طريق منافذ الصرف الالكتروني للموطنة رواتبهم وعن طريق المصارف الحكومية الى المتقاعدين الذي يعتمدون الية الصرف اليدوي وسيتم اعلان الصرف غدا حال اكتمال الاجراءات".

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