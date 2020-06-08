للمرة الثانية خلال يومين.. تعرض 40 عائلة نازحة إلى قصف بالهاونات في كركوك

2020/06/08 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أفاد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، اليوم الاثنين، بتعرض 40 عائلة نازحة عادت قبل يومين إلى قريتهم المدمرة في اطراف محافظة كركوك، إلى القصف للمرة الثانية.

وقال عبد الخالق العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اهالي قرية العزيرية في داقوق باطراف محافظة كركوك، تعرضوا الى قصف بـ4 قذائف هاون للمرة الثانية خلال يومين".

وأضاف العزاوي، أن "العوائل والتي يبلغ عددها 40 اسرة عربية عادوا الى قريتهم ونصبوا خيم فوق منازلهم المدمرة بعد رحلة نزوح قسري دامت لسنوات"، مشيرا الى ان "تعرضهم للقصف مرتين خلال 48 ساعة مؤشر سلبي يستدعي تحقيقا عاجلا من قبل الموسسة الامنية لبيان اسباب القصف ومن يقف وراها".

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