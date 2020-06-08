2020/06/08 | 21:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، القبض على "مدرب" عناصر تنظيم "داعش" خلال عملية نفذتها في محافظة نينوى، شمالي العراق....

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