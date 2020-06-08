سعد سباهي بين الكورونا والتساؤل الجنساني.. جزءٌ أول - هاتف بشبوش

2020/06/08 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاتف_بشبوش (الجنس هو الأكثر عنفاً من بين شهواتنا ، هو رغبة جميع رغباتنا ...شوبنهاور) ...أستعرضُ نقداً تفصيليا أدبياً سينمياً لنصٍ واحدٍ لشهيرالسماوة الشاعر الكبير (سعد سباهي) رئيس إتحاد أدباء المثنى الحالي ، وهذا النص معنونٌ ومُهدى للشاعر(هاتف بشبوش) كاتب المقال .



هذا النوع من النقد البسيط تفرّدتُ بها أنا شخصياً ولم يأت به أحد من قبل عربياً أو عالمياً على طيلة القرن العشرين وحتى الآن .



لنقرأ النص أدناه : ......





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