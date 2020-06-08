الفساد والدولة والديموقراطية ٢ - ثائر سالم

2020/06/08 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ثائر_سالم ٢-;-.



الفساد في البلدان خارج المراكز الراسماليةاكبر تحديات التحول الديموقراطيان استشراء الفساد هو اخطر التحديات التي تواجه بلدان وتجارب التحول الديموقراطي.



والنجاح والفشل في المعركة ضده، لها ابعادها، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، المتعددة.



وهو ماسيقرر مصير التحول الديموقراطي والاصلاح المنشود.



لقد افضى الفساد الى تعاظم النفوذ السياسي والاقتصادي، للقوى التي تديره وتستفيد منه، ......





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