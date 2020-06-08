2020/06/08 | 21:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قررت لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي الدولي للسباحة، الغاء قرار الايقاف الصادر بحق السيد سرمد عبدالاله في 18 مارس 2020.وذكر الاتحاد العراقي للسباحة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه “تسلم عصر هذا اليوم المستشار القانوني للاتحاد السيد نزار احمد رسالة من الاتحاد الدولي للسباحة مرفقة بنسخة من قرار لجنة الاخلاقيات القاضي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الدولي للسباحة يرفع العقوبة عن رئيس نظيره العراقي سرمد عبد الاله) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الدولي للسباحة يرفع العقوبة عن رئيس نظيره العراقي سرمد عبد الاله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).