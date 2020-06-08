محافظ واسط يوجه نداءً لأهالي المحافظة

2020/06/08 | 21:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وجه محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الاثنين، نداءً إلى أهالي المحافظة، حذر فيه من استمرار تسجيل الإصابات بفيروس كورونا.وقال المياحي، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “زيادة أعداد المصابين ستستمر ولا خيار لدينا الا بتشديد أجراءات الوقاية ومن منطلق ان نتعاون جميعا ادعو الى ضرورة التكاتف لعبور تلك المحنة”.[…]

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