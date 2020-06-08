الرئيس الايراني: نتعرض لسياسة “الركب على الرقاب” من قبل واشنطن

2020/06/08 | 21:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده تتعرض لسياسة “الركب على الرقاب” من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إشارة إلى مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد.وأضاف روحاني خلال اجتماع اقتصادي أن بلاده مرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بمرحلة “الصمود والصبر” عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وجراء سياسة ضغط “الركبة […]

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