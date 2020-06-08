2020/06/08 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يدعو إلى منع الزيارات الضخمة والتظاهرات بسبب تفشي كورونا الخالصي يفتي بوجوب التبرع ببلازما الدم والمجمع الفقهي يحرّم بيعها بغداد – قصي منذر دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجهات المختصة الى منع التجمعات والزيارات الضخمة والتظاهرات بسبب تفشي وباء كورونا.واستنكر الصدر في تغريدة له على تويتر رصدتها (الزمان) امس […]

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