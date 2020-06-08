2020/06/08 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يدعم الإقتصاد الأمريكي رسمياً ويستدين لتأمين رواتب الموظفين خبير : نشتري سندات من واشنطن فائدة 5 بالألف ونقترض منها بأرباح عالية بغداد – عبد اللطيف الموسوي ابدى خبير عراقي استغرابه من قيام العراق بشراء سندات امريكية بمليارات الدولارات، رغم الفوائد المتدنية لهذه السندات التي تبلغ 5 بالألف وفي الوقت نفسه […]

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