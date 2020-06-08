2020/06/08 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة الكرخ ترسم الخارطة المناطقية لوباء كورونا قفزة أخرى بالإصابات وبغداد تتصدّر المشهد الوبائي بغداد – الزمان النجف – سعدون الجابري فحصت وزارة الصحة 8927 نموذجا في جميع المختبرات في العراق ليبلغ عدد النماذج 311980 فحصاً منذ بداية تفشي وباء كورونا، فيما سجلت الوزارة امس الاثنين 1115 اصابة موزعة بين بغداد […]

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