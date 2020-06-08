محافظ البصرة: رئيس الوزراء وافق على صرف رواتب ٣٠ الف درجة وظيفية

2020/06/08 | 21:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني عن استحصال موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على صرف رواتب ٣٠ الف درجة وظيفية.بحسب تغريدة له على تويتر.وقال العيداني في تصريح صحفي وتابعته وكالة صدى ، انه سيلتقي غدا وزير المالية للموافقة على صرفها من اموال المنافذ الحدودية المخصصة لمحافظة البصرة .

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