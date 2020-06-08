هيئة التقاعد تعلن صرف رواتب المتقاعدين بدءاً من يوم غد

2020/06/08 | 21:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة التقاعد، الاثنين، صرف رواتب المتقاعدين بدءاً من يوم غد بعد وصول اشعار وزارة المالية.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة صدى ، تم “اكمال كافة التحضيرات لصرف الرواتب التقاعدية لشهر حزيران 2020 بعد ورود أشعار صرف الرواتب من وزارة المالية”.واوضحت، “سيتم صرفها بشكل منتظم غداً بعد الظهر عن طريق منافذ الصرف الالكتروني

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