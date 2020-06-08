2020/06/08 | 21:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسالة من المرجع الحكيم إلى المتعافين من كورونا والكوادر الطبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 21:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة من المرجع الحكيم إلى المتعافين من كورونا والكوادر الطبية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة من المرجع الحكيم إلى المتعافين من كورونا والكوادر الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).