بالتفاصيل: معرض بغداد يتحول لمستشفى ميداني،،واسط تعلن اليأس من كورونا والبصرة تلجىء للمدينة الرياضية

2020/06/08 | 21:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، ثلاثة استثناءات من قرارها حظر التجوال الشامل في العاصمة ليشمل الملاكات الصحية والاعلاميين في الوجبة المسائية وعجلات أمانة بغداد الخدمية.ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد على تشديد إجراءات الحظر الوقائي واغلاق مداخل العاصمة وجميع النقاط الامنية المشرفة على تطبيق الحظر بلا إشعار مسبق، وهو ما […]

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