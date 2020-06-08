باحث عراقي يكتشف عقاراً مضاداً لكورونا

2020/06/08 | 21:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن باحث عراقي، من تحضير عقارين مضادين لفيروس كورونا، من تركيبة لمستخلصات عشبية قادرة كمشروع تجريبي على إنقاذ حياة المصابين من خطر الموت المحتم

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